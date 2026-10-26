日本数字厅在生成式平台Gennai中添加了AI智能体功能，该平台面向约18万名公务员开放。该智能体可根据一项指令自主同时执行两项或更多任务，《日本时报》报道。

具体而言，该系统能够编写会议纪要、对其进行总结并在各部门之间分发。该机构表示，这是全球首个政府机构创建如此大规模AI智能体使用环境的案例。

多项任务自动化

此前，Gennai用户需要为每项任务输入单独的提示。现在，例如，只需上传会议录音，AI智能体便可自动编写并翻译会议纪要，无需输入额外提示。

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Gennai平台拥有约40个应用程序。它们尤其用于与同事沟通、准备文件和会议纪要、翻译和总结材料、搜索此前的议会发言、研究法律和法规，以及转录音频文件。

专业经验库

该平台还设有一个用于公务员之间分享知识和专业经验的应用程序。经验丰富的员工将能够记录，尤其是部长在议会辩论期间准备回答问题的方法，并考虑到不同立法者的特点，包括他们对数据的关注。

这些信息计划通过未来将启动的Gennai Library系统向所有政府机构和部门的员工提供。数字化转型大臣古川俊治表示，复杂且高度专业化的政府任务需要处理大量文件，因此使用AI智能体应能减少人力成本并提高工作质量。

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