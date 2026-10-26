Цифровое агентство Японии добавило функцию ИИ-агента на генеративную платформу Gennai, доступную примерно 180 тысячам государственных служащих. Агент может автономно выполнять две или более задач одновременно по одной инструкции, сообщает The Japan Times.

В частности, система способна подготовить протокол встречи, обобщить его и распространить между подразделениями. В агентстве заявили, что это первый в мире случай, когда государственный орган создал среду для использования ИИ-агентов в таком масштабе.

Автоматизация нескольких задач

Ранее пользователям Gennai нужно было вводить отдельные запросы для каждой задачи. Теперь, например, достаточно загрузить аудиозапись встречи, чтобы ИИ-агент автоматически подготовил и перевел протокол без ввода дополнительного запроса.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Платформа Gennai насчитывает около 40 приложений. Они предназначены, в частности, для общения с коллегами, подготовки документов и протоколов, перевода и обобщения материалов, поиска предыдущих парламентских выступлений, исследования законов и нормативных актов, а также расшифровки аудиофайлов.

Библиотека профессионального опыта

На платформе также есть приложение для обмена знаниями и профессиональным опытом между служащими. Опытные сотрудники смогут фиксировать, в частности, подходы к подготовке ответов министров на вопросы во время парламентских дебатов — с учетом особенностей отдельных законодателей, включая их внимание к данным.

Эти сведения планируют предоставить сотрудникам всех правительственных органов и министерств через систему Gennai Library, которую намерены запустить в будущем. Министр цифровой трансформации Тосихару Фурукава заявил, что сложные и узкоспециализированные государственные задачи требуют работы с большим количеством документов, поэтому использование ИИ-агентов должно сократить трудовые затраты и повысить качество работы.

Читай нас в