Instagram начал в США ограниченное тестирование Features — нового формата для длинных горизонтальных видео. Платформа также тестирует этот формат с некоторыми авторами в Бразилии, сообщает The Verge со ссылкой на представительницу Instagram Меган Бакли.

Сочетание длинных и коротких видео

Глава Instagram Адам Моссери заявил, что формат длительных видео ранее вызывал у него беспокойство. По его словам, Instagram должен оставаться не только сервисом для развлечений, но и пространством для общения с друзьями, тогда как просмотр длинных видео может уменьшать количество лайков и репостов другого контента.

Теперь команда стремится сделать короткие и длинные видео взаимодополняющими. Моссери сравнил такой подход с подкастами или комедийными спецвыпусками, которые могут существовать как полные видео и как отдельные короткие фрагменты.

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Развитие приложения для телевизоров

Запуск Features происходит после появления приложения Instagram для телевизоров в конце прошлого года. Изначально это был ориентированный на Reels пилот для устройств Amazon Fire TV в США. Позднее приложение стало доступно на Google TV, телевизорах Samsung и Apple TV, а ранее в этом году в него добавили возможность просмотра Stories.

Моссери также обсудил обновление с авторами Семиром Чаудри и Колином Розенблумом. В видео они показали несколько примеров того, как длинные ролики будут отображаться в сервисе.

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