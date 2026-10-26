The Verge：Instagram在美国测试长横屏视频格式

Instagram已在美国开始有限测试Features，这是一种用于长横屏视频的新格式。据The Verge报道，该平台还正与巴西的部分创作者测试这一格式，消息援引Instagram发言人梅根·巴克利的话。

结合长视频与短视频

Instagram负责人亚当·莫塞里表示，长视频格式此前曾令他担忧。据他所说，Instagram应当不仅是娱乐服务，也应是与朋友交流的空间，而观看长视频可能会减少其他内容获得的点赞和分享数量。

现在，团队希望让短视频和长视频相互补充。莫塞里将这种方式比作播客或喜剧特别节目，它们既可以作为完整视频存在，也可以作为单独的短片段存在。

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电视应用的发展

Features的推出是在Instagram电视应用于去年年底出现之后。最初，这是面向美国Amazon Fire TV设备、以Reels为重点的试点项目。随后，该应用在Google TV、三星电视和Apple TV上推出，今年早些时候还增加了观看Stories的功能。

莫塞里还与创作者塞米尔·乔杜里和科林·罗森布卢姆讨论了此次更新。在一段视频中，他们展示了长视频将在该服务中如何显示的几个示例。

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