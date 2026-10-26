在美国，超过300名波士顿动力公司员工签署了一份请愿书，呼吁停止向美国移民和海关执法局（ICE）供应Spot机器狗。不过，公司管理层支持这项交易，并表示这些机器人不会被用作武器，Ars Technica报道。

美国国土安全部9月25日的合同规定，向总部位于康涅狄格州的Radeco公司支付130万美元，用于向ICE供应4台改装版Spot机器人。请愿书于9月初发送给波士顿动力管理层；其中约一半签名为匿名。该公司员工总数约为1400人。

用于检查和探测危险的机器人

Radeco销售名为Cerberus的Spot改装版本。根据合同，这些机器人计划用于在城市环境或灾害区域探测辐射、有毒气体泄漏和爆炸威胁，以及进行远程观察和检查。

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该平台配备氧气传感器、具有30倍变焦功能的摄像头、全景摄像头和红外热成像系统。平台还配有一只机械臂，可移动物体和打开门。文件将Cerberus描述为一种能够在复杂工业设施中自主移动，并以最少的操作员干预执行重复性自主任务的系统。

员工与公司的立场

请愿书作者表示，与ICE合作会给波士顿动力带来声誉风险，并可能使招聘和留住专业人员更加困难。他们还提及2025年9月4日ICE和国土安全调查局在佐治亚州一家现代汽车集团工厂开展的突击行动，期间拘留了475名主要来自韩国的员工。自2021年6月起，现代汽车集团一直是波士顿动力的母公司。

波士顿动力强调，Spot是保障人员安全的工具。公司前临时首席执行官阿曼达·麦克马斯特在致员工的信中表示，该决定符合以合乎伦理的方式发展智能机器的目标。Spot的销售条款禁止故意使用该机器人伤害或恐吓人或动物，将其作为武器使用，或用于保障武器运作。该公司表示，如违反这些条款，公司可能取消保修、停止软件更新和许可，并采取法律行动。

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