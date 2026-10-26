В США более 300 сотрудников компании Boston Dynamics подписали петицию с призывом остановить поставки роботов-собак Spot Службе иммиграционного и таможенного контроля США (ICE). Руководство компании, однако, поддержало сделку и заявило, что роботы не будут использоваться в качестве оружия, сообщает Ars Technica.

Контракт Министерства внутренней безопасности США от 25 сентября предусматривает выплату 1,3 млн долларов компании Radeco из штата Коннектикут за поставку ICE четырех модифицированных роботов Spot. Петицию направили руководителям Boston Dynamics в начале сентября; примерно половина подписей в ней были анонимными. Всего в компании работают около 1400 человек.

Роботы для инспекций и поиска опасностей

Radeco продает модифицированную версию Spot под названием Cerberus. Согласно контракту, роботов планируют использовать для выявления радиации, утечек токсичных газов и взрывных угроз в городской среде или зонах бедствий, а также для дистанционного наблюдения и инспекций.

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Платформа оснащена датчиком кислорода, камерой с 30-кратным увеличением, панорамными камерами и инфракрасной тепловизионной системой. Также для нее предусмотрена роботизированная рука, которая может перемещать предметы и открывать двери. В документах Cerberus описывается как система, способная самостоятельно передвигаться по сложным промышленным объектам и выполнять повторяющиеся автономные миссии с минимальным вмешательством оператора.

Позиция сотрудников и компании

Авторы петиции заявили, что сотрудничество с ICE создает для Boston Dynamics репутационные риски и может осложнить наем и удержание специалистов. Они также сослались на рейд ICE и подразделения Homeland Security Investigations на завод Hyundai Motor Group в штате Джорджия 4 сентября 2025 года, во время которого были задержаны 475 преимущественно южнокорейских работников. Hyundai Motor Group является материнской компанией Boston Dynamics с июня 2021 года.

В Boston Dynamics подчеркнули, что Spot является инструментом для обеспечения безопасности людей. Бывшая временная генеральная директор компании Аманда Макмастер в письме сотрудникам отметила, что решение соответствует цели этичного развития интеллектуальных машин. Условия продажи Spot запрещают намеренно использовать робота для причинения вреда или запугивания людей или животных, использовать его как оружие либо для обеспечения работы оружия. Компания заявила, что в случае нарушения этих условий может аннулировать гарантию, прекратить обновления программного обеспечения и лицензию, а также прибегнуть к юридическим действиям.

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