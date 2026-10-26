W USA ponad 300 pracowników firmy Boston Dynamics podpisało petycję wzywającą do wstrzymania dostaw robotów-psów Spot dla amerykańskiego Urzędu Imigracyjnego i Celnego (ICE). Kierownictwo firmy poparło jednak umowę i oświadczyło, że roboty nie będą wykorzystywane jako broń, informuje Ars Technica.

Kontrakt Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego USA z 25 września przewiduje wypłatę 1,3 mln dolarów firmie Radeco z Connecticut za dostawę dla ICE czterech zmodyfikowanych robotów Spot. Petycję wysłano kierownictwu Boston Dynamics na początku września; około połowa podpisów była anonimowa. Łącznie firma zatrudnia około 1400 osób.

Roboty do inspekcji i wykrywania zagrożeń

Radeco sprzedaje zmodyfikowaną wersję Spot o nazwie Cerberus. Zgodnie z kontraktem roboty mają być wykorzystywane do wykrywania promieniowania, wycieków toksycznych gazów i zagrożeń wybuchowych w środowisku miejskim lub strefach klęsk żywiołowych, a także do zdalnej obserwacji i inspekcji.

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Platforma jest wyposażona w czujnik tlenu, kamerę z 30-krotnym zoomem, kamery panoramiczne oraz system termowizyjny na podczerwień. Przewidziano dla niej również ramię robotyczne, które może przemieszczać przedmioty i otwierać drzwi. Dokumenty opisują Cerberusa jako system zdolny do samodzielnego poruszania się po złożonych obiektach przemysłowych i wykonywania powtarzalnych autonomicznych misji przy minimalnej interwencji operatora.

Stanowisko pracowników i firmy

Autorzy petycji oświadczyli, że współpraca z ICE stwarza dla Boston Dynamics ryzyko reputacyjne i może utrudnić rekrutację oraz zatrzymywanie specjalistów. Odwołali się również do nalotu ICE i jednostki Homeland Security Investigations na zakład Hyundai Motor Group w stanie Georgia 4 września 2025 roku, podczas którego zatrzymano 475 pracowników, głównie z Korei Południowej. Hyundai Motor Group jest spółką matką Boston Dynamics od czerwca 2021 roku.

Boston Dynamics podkreśliło, że Spot jest narzędziem służącym zapewnieniu ludziom bezpieczeństwa. Była tymczasowa dyrektor generalna firmy Amanda McMaster wskazała w liście do pracowników, że decyzja jest zgodna z celem etycznego rozwoju inteligentnych maszyn. Warunki sprzedaży Spot zabraniają celowego używania robota do wyrządzania krzywdy lub zastraszania ludzi albo zwierząt, wykorzystywania go jako broni lub do zapewnienia działania broni. Firma oświadczyła, że w razie naruszenia tych warunków może unieważnić gwarancję, wstrzymać aktualizacje oprogramowania i licencję oraz podjąć kroki prawne.

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