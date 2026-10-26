Понад 300 працівників Boston Dynamics виступили проти угоди з ICE — Ars Technica

У США понад 300 працівників компанії Boston Dynamics підписали петицію із закликом зупинити постачання роботів-собак Spot Імміграційній та митній службі США (ICE). Керівництво компанії, однак, підтримало угоду та заявило, що роботів не використовуватимуть як зброю, повідомляє Ars Technica.

Контракт Міністерства внутрішньої безпеки США від 25 вересня передбачає виплату 1,3 млн доларів компанії Radeco зі штату Коннектикут за постачання ICE чотирьох модифікованих роботів Spot. Петицію керівникам Boston Dynamics надіслали на початку вересня; приблизно половина підписів у ній були анонімними. Загалом у компанії працює близько 1 400 людей.

Роботи для інспекцій і пошуку небезпек

Radeco продає модифіковану версію Spot під назвою Cerberus. Згідно з контрактом, роботів планують використовувати для виявлення радіації, витоків токсичних газів і вибухових загроз у міському середовищі або зонах лиха, а також для дистанційного спостереження та інспекцій.

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Платформа оснащена датчиком кисню, камерою з 30-кратним збільшенням, панорамними камерами та інфрачервоною тепловізійною системою. Також для неї передбачено роботизовану руку, яка може переміщувати предмети й відчиняти двері. Документи описують Cerberus як систему, здатну самостійно пересуватися складними промисловими об'єктами та виконувати повторювані автономні місії з мінімальним втручанням оператора.

Позиція працівників і компанії

Автори петиції заявили, що співпраця з ICE створює для Boston Dynamics репутаційні ризики та може ускладнити найм і утримання фахівців. Вони також послалися на рейд ICE та підрозділу Homeland Security Investigations на заводі Hyundai Motor Group у штаті Джорджія 4 вересня 2025 року, під час якого затримали 475 переважно південнокорейських працівників. Hyundai Motor Group є материнською компанією Boston Dynamics із червня 2021 року.

У Boston Dynamics наголосили, що Spot є інструментом для убезпечення людей. Колишня тимчасова генеральна директорка компанії Аманда Макмастер у листі працівникам зазначила, що рішення відповідає меті етичного розвитку інтелектуальних машин. Умови продажу Spot забороняють навмисно застосовувати робота для завдання шкоди чи залякування людей або тварин, використовувати його як зброю чи для забезпечення роботи зброї. Компанія заявила, що в разі порушення цих умов може скасувати гарантію, припинити оновлення програмного забезпечення та ліцензію, а також вдатися до юридичних дій.

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