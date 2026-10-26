德国波恩大学的研究人员发现，Portia fimbriata种蜘蛛在夜间休息受到干扰后，表现出类似REM睡眠行为的时间增加了近80%。这种行为包括肢体抽动、口器颤动以及视网膜管运动。ScienceAlert报道了这项发表于《美国国家科学院院刊》的研究结果。

如何测试蜘蛛的睡眠

行为生态学家Nadja Geiger和Daniela K. Rößler组成的团队利用红外摄像机研究了跳蛛的夜间行为。白天，这些动物大多处于活跃状态；夜间，它们则会采取一种特有的静止姿势，对外部刺激的反应也较弱。在出现肢体抽动和视网膜管运动的阶段，它们的反应尤为减弱。

为干扰夜间休息，科学家向每个饲养箱中放入25只活果蝇。第二天晚上，当蜘蛛得到恢复机会后，它们出现了更多类似REM的行为阶段。单个阶段的持续时间没有增加，增加的是阶段的数量。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

无脊椎动物的REM反弹

作者将这一现象称为REM反弹：在活跃睡眠阶段不足后，机体会补偿损失的该阶段时间。研究人员表示，这是她们所知的首次在无脊椎动物中展示REM反弹。她们认为，这一结果表明，睡眠的活跃阶段具有生物学功能，而非休息中偶然出现的特征。

此前，研究人员曾在Evarcha arcuata种跳蛛身上记录到类似REM的行为，但当时并未证实这些动物确实在睡眠。新实验也没有确定这一状态是否与学习、记忆或做梦有关。科学家推测，进一步研究蜘蛛的大脑活动将有助于弄清它们是否会在睡眠中重现清醒时获得的经验。

关注我们在