Naukowcy z Uniwersytetu w Bonn w Niemczech ustalili, że pająki z gatunku Portia fimbriata po zakłóceniu nocnego odpoczynku przez niemal 80% więcej czasu wykazywały zachowania podobne do snu REM. Chodzi o drgania odnóży, drżenie aparatów gębowych oraz ruchy rurek siatkówkowych. O wynikach badania opublikowanego w Proceedings of the National Academy of Sciences informuje ScienceAlert.

Jak badano sen pająków

Zespół ekologek behawioralnych Nadji Geiger i Danieli K. Rößler badał nocne zachowanie pająków skaczących za pomocą kamer na podczerwień. W dzień zwierzęta były przeważnie aktywne, natomiast w nocy przyjmowały charakterystyczną pozycję spoczynkową i słabiej reagowały na bodźce zewnętrzne. Ich reakcja była szczególnie osłabiona podczas epizodów z drganiem odnóży i ruchem rurek siatkówkowych.

Aby zakłócić nocny odpoczynek, naukowcy wpuszczali do terrariów po 25 żywych muszek owocowych. Następnej nocy, gdy pająkom pozwolono się zregenerować, miały one więcej epizodów zachowania podobnego do REM. Czas trwania poszczególnych epizodów nie wzrósł — zwiększyła się właśnie ich liczba.

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Odbicie REM u bezkręgowców

Autorzy nazywają to zjawisko odbiciem REM: organizm kompensuje utracony czas aktywnej fazy snu po jej niedoborze. Według badaczek jest to pierwsza znana im demonstracja odbicia REM u bezkręgowców. Ich zdaniem wynik wskazuje, że aktywna faza snu pełni funkcję biologiczną, a nie jest przypadkową cechą odpoczynku.

Wcześniej podobne zachowanie przypominające REM zarejestrowano u pająków skaczących z gatunku Evarcha arcuata, jednak wówczas nie potwierdzono, że zwierzęta rzeczywiście śpią. Nowe eksperymenty również nie ustaliły, czy ten stan jest związany z uczeniem się, pamięcią lub marzeniami sennymi. Naukowcy przypuszczają, że dalsze badania aktywności mózgu pająków pomogą wyjaśnić, czy podczas snu odtwarzają one doświadczenia zdobyte na jawie.

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