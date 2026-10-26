Исследователи Боннского университета в Германии установили, что пауки вида Portia fimbriata после нарушения ночного отдыха почти на 80% больше времени демонстрировали поведение, похожее на REM-сон. Речь идет о подергиваниях конечностей, дрожании ротовых придатков и движении ретинальных трубок. О результатах исследования, опубликованного в Proceedings of the National Academy of Sciences, сообщает ScienceAlert.

Как проверяли сон пауков

Команда поведенческих экологинь Наджи Гайгер и Даниэлы К. Рёсслер изучала ночное поведение пауков-скакунчиков с помощью инфракрасных камер. Днем животные были преимущественно активны, а ночью принимали характерную позу покоя и слабее реагировали на внешние раздражители. Особенно сниженной была их реакция во время эпизодов с подергиванием конечностей и движением ретинальных трубок.

Чтобы нарушить ночной отдых, ученые запускали в террариумы по 25 живых плодовых мушек. Следующей ночью, когда паукам дали восстановиться, у них было больше эпизодов REM-подобного поведения. Продолжительность отдельных эпизодов не увеличивалась — возрастало именно их количество.

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REM-отдача у беспозвоночных

Авторы называют это явление REM-отдачей: организм компенсирует потерянное время активной фазы сна после ее нехватки. По словам исследовательниц, это первая известная им демонстрация REM-отдачи у беспозвоночных. По их мнению, результат свидетельствует о том, что активная фаза сна выполняет биологическую функцию, а не является случайной особенностью отдыха.

Ранее похожее REM-подобное поведение фиксировали у пауков-скакунчиков вида Evarcha arcuata, однако тогда не было подтверждено, что животные действительно спят. Новые эксперименты также не устанавливали, связан ли этот статус с обучением, памятью или сновидениями. Ученые предполагают, что дальнейшие исследования активности мозга пауков помогут выяснить, воспроизводят ли они во сне опыт, полученный во время бодрствования.

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