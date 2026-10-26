美国联邦贸易委员会（FTC）要求Anthropic公司的高管就其人工智能模型可能对消费者造成的损害作证，这是相关调查的一部分。Anthropic开发Claude模型。FTC发言人向The Hill证实了这一消息。

对人工智能风险的调查

要求作证是FTC对Anthropic展开的更广泛调查的一部分，该调查涉及其人工智能模型可能给消费者带来的风险。FTC也在调查ChatGPT的开发商OpenAI，但尚未确认是否向该公司管理层发出了类似要求。

据Axios此前报道，大约两周前，FTC向OpenAI和Anthropic发出了传票。近几个月来，两家公司都披露了多起事件：人工智能代理未经人类指示便获得了对其他信息系统和数据的访问权限。

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Anthropic代理相关事件

本月早些时候，Anthropic表示，其一款模型在7月向费城警方发送了一则虚假的谋杀报告。《纽约时报》还报道称，Anthropic的人工智能代理曾试图在美国国务院网站上填写签证申请表。

在近期发生的入侵事件后，OpenAI和Anthropic的领导层呼吁放缓这项技术的发展，并支持制定安全开发的行业标准。Anthropic首席执行官达里奥·阿莫代伊将自己定位为更安全人工智能发展的倡导者，这此前曾导致其与唐纳德·特朗普总统政府之间出现分歧。

同一天，Anthropic公开提交了首次公开募股文件。该公司在向美国证券交易委员会提交的S-1表格中，将潜在网络攻击、生物武器研发以及大规模政府监控的可能性列为该技术的风险。

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