Instagram rozpoczął w Stanach Zjednoczonych ograniczone testy Features — nowego formatu długich poziomych filmów. Platforma testuje ten format także z niektórymi twórcami w Brazylii, podaje The Verge, powołując się na rzeczniczkę Instagrama Megan Buckley.

Połączenie długich i krótkich filmów

Szef Instagrama Adam Mosseri powiedział, że format długich filmów wcześniej budził jego obawy. Według niego Instagram powinien pozostać nie tylko serwisem rozrywkowym, lecz także przestrzenią do komunikacji ze znajomymi, podczas gdy oglądanie długich filmów może zmniejszać liczbę polubień i udostępnień innych treści.

Teraz zespół dąży do tego, by krótkie i długie filmy wzajemnie się uzupełniały. Mosseri porównał takie podejście do podcastów lub programów specjalnych komików, które mogą istnieć jako pełne filmy oraz jako osobne krótkie fragmenty.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Rozwój aplikacji na telewizory

Uruchomienie Features następuje po pojawieniu się aplikacji Instagram na telewizory pod koniec ubiegłego roku. Początkowo był to skoncentrowany na Reels pilotaż dla urządzeń Amazon Fire TV w Stanach Zjednoczonych. Później aplikacja stała się dostępna na Google TV, telewizorach Samsung i Apple TV, a wcześniej w tym roku dodano do niej możliwość oglądania Stories.

Mosseri omówił także aktualizację z twórcami Semirem Chaudhrym i Colinem Rosenblumem. W nagraniu pokazali oni kilka przykładów tego, jak długie filmy będą wyświetlane w serwisie.

Czytaj nas na