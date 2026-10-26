Japońska Agencja Cyfrowa dodała funkcję agenta AI do generatywnej platformy Gennai, dostępnej dla około 180 tys. urzędników państwowych. Agent może autonomicznie wykonywać dwa lub więcej zadań jednocześnie na podstawie jednego polecenia, informuje The Japan Times.

W szczególności system jest w stanie przygotować protokół ze spotkania, podsumować go i rozpowszechnić między departamentami. Agencja oświadczyła, że jest to pierwszy na świecie przypadek, gdy organ państwowy stworzył środowisko do wykorzystywania agentów AI na taką skalę.

Automatyzacja wielu zadań

Wcześniej użytkownicy Gennai musieli wpisywać osobne polecenia dla każdego zadania. Teraz na przykład wystarczy przesłać nagranie audio ze spotkania, aby agent AI automatycznie przygotował i przetłumaczył protokół bez wprowadzania dodatkowego polecenia.

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Platforma Gennai ma około 40 aplikacji. Są one przeznaczone między innymi do komunikacji ze współpracownikami, przygotowywania dokumentów i protokołów, tłumaczenia i podsumowywania materiałów, wyszukiwania wcześniejszych wystąpień parlamentarnych, badania ustaw i aktów prawnych, a także transkrypcji plików audio.

Biblioteka doświadczenia zawodowego

Platforma ma również aplikację do wymiany wiedzy i doświadczenia zawodowego między urzędnikami. Doświadczeni pracownicy będą mogli zapisywać w szczególności podejścia do przygotowywania odpowiedzi ministrów na pytania podczas debat parlamentarnych — z uwzględnieniem cech poszczególnych ustawodawców, w tym ich uwagi poświęcanej danym.

Informacje te mają zostać udostępnione pracownikom wszystkich organów rządowych i ministerstw za pośrednictwem systemu Gennai Library, który ma zostać uruchomiony w przyszłości. Minister transformacji cyfrowej Toshiharu Furukawa oświadczył, że złożone i wysoce specjalistyczne zadania państwowe wymagają pracy z dużą liczbą dokumentów, dlatego wykorzystanie agentów AI powinno ograniczyć koszty pracy i poprawić jakość pracy.

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