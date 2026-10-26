W Japonii 26 października rząd odbył pilne posiedzenie ministerialne dotyczące cyberbezpieczeństwa w związku z wyciekami danych osobowych, które dotknęły miliony osób i już zaczęły powodować straty finansowe. Informuje o tym The Japan Times.

Uczestnicy posiedzenia

W wieczornym posiedzeniu uczestniczyła premier Sanae Takaichi. Wśród pozostałych uczestników byli główny sekretarz gabinetu Minoru Kihara, minister ds. cyfryzacji Toshiharu Furukawa, a także ministrowie finansów i obrony.

Urzędnicy omówili środki zaradcze w odpowiedzi na incydenty naruszenia bezpieczeństwa danych. Według gazety dotyczyły one danych osobowych milionów ludzi.

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Apel GMO Internet Group

Posiedzenie poprzedził apel GMO Internet Group do japońskiego rządu. W weekend firma wezwała władze do zastosowania środków aktywnej cyberobrony po włamaniu na jej serwery.

Spotkanie rządu odbyło się po tym apelu i było poświęcone reagowaniu na niedawne naruszenia bezpieczeństwa danych.

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