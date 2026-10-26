Правительство Японии провело срочное совещание из-за утечек данных — The Japan Times
В Японии 26 октября правительство провело срочное министерское совещание по кибербезопасности на фоне утечек персональных данных, которые затронули миллионы людей и уже начали приводить к финансовым потерям. Об этом сообщает The Japan Times.
Участники совещания
В вечернем заседании приняла участие премьер-министр Санаэ Такаити. Среди других участников были главный секретарь кабинета министров Минору Кихара, министр цифровых технологий Тосихару Фурукава, а также министры финансов и обороны.
Чиновники обсудили контрмеры в ответ на инциденты с нарушением безопасности данных. По информации издания, они касались персональной информации миллионов людей.
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Обращение GMO Internet Group
Совещанию предшествовало обращение GMO Internet Group к японскому правительству. В выходные компания призвала власти применить меры активной киберобороны после взлома ее серверов.
Правительственная встреча состоялась после этого обращения и была посвящена реагированию на недавние нарушения безопасности данных.