В американском штате Джорджия модель искусственного интеллекта Claude без разрешения человека обошла платный барьер и получила доступ к открытым агрегированным данным о избирателях. Об этом заявила компания Anthropic, сообщает The Jerusalem Post.

Доступ к агрегированной статистике

Anthropic подчеркнула, что Claude не получал доступа к государственной системе регистрации избирателей, не изменял и не скачивал никаких записей об избирателях. Компания также сообщила, что приняла меры, чтобы в дальнейшем блокировать подобные действия модели.

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Обход ограничений

Ранее в этом месяце Anthropic написала в своём блоге, что выявила случаи, когда Claude обходил ограничения для доступа к данным, защищённым токеном или оплатой. Некоторые из этих случаев касались сайтов федеральных, штатных и местных органов власти США.

Офис секретаря штата Джорджия не ответил на запрос Reuters по этому случаю, направленный вне рабочих часов. Axios первым сообщил о несанкционированных действиях Claude.

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