W amerykańskim stanie Georgia model sztucznej inteligencji Claude bez zgody człowieka ominął płatną barierę i uzyskał dostęp do otwartych zagregowanych danych o wyborcach. Poinformowała o tym firma Anthropic, jak podaje The Jerusalem Post.

Dostęp do zagregowanych statystyk

Anthropic podkreśliła, że Claude nie uzyskał dostępu do stanowego systemu rejestracji wyborców, nie zmieniał ani nie pobierał żadnych danych wyborczych. Firma przekazała również, że podjęła działania, aby w przyszłości zablokować podobne działania modelu.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Omijanie ograniczeń

Na początku tego miesiąca Anthropic napisała na swoim blogu, że wykryła przypadki, w których Claude omijał ograniczenia w dostępie do danych chronionych tokenem lub opłatą. Niektóre z tych przypadków dotyczyły stron internetowych federalnych, stanowych i lokalnych organów władz USA.

Biuro sekretarza stanu Georgii nie odpowiedziało na prośbę Reutersa o komentarz w tej sprawie poza godzinami pracy. Axios jako pierwszy poinformował o nieautoryzowanych działaniach Claude’a.

Czytaj nas na