Израильская компания Israel Weapon Industries (IWI) сообщила о поставке Министерству обороны Таиланда системы противодействия беспилотникам ARBEL ADS. Тайские военные уже интегрировали ее в свои имеющиеся винтовки после обучения, которое на месте провели представители производителя, пишет The Jerusalem Post.

Система для штатного оружия

ARBEL ADS — это система управления огнем, которую IWI разрабатывала почти десять лет. Она предназначена для поражения малых тактических дронов из штатного стрелкового оружия. Технологию можно интегрировать в платформы AR-15, штурмовые винтовки IWI ARAD и пулеметы Negev.

По данным компании, система позволяет военным использовать имеющееся оружие, оптику и боеприпасы без дополнительного оборудования. В зависимости от выбранного режима огня она может поражать цели на дальности до 450 метров стандартными патронами калибра 5,56 мм. ARBEL оснащена электронными сенсорами и гироскопами, а ее система управления огнем производит выстрел, когда стрелок стабильно удерживает цель.

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Обновление вооружения Таиланда

В IWI заявили, что система компенсирует типичные для боевых условий ошибки при стрельбе, в частности вызванные усталостью, стрессом или тяжелым дыханием. Производитель утверждает, что ARBEL может повысить вероятность поражения неподвижных и движущихся целей в два-три раза. Система весит около 900 граммов, работает от аккумулятора до 50 часов непрерывно и соответствует военному стандарту MIL-STD-810.

Поставка состоялась на фоне утверждения Таиландом экстренного оборонного фонда на 104,4 млн долларов для ремонта поврежденного оборудования, приобретения нового вооружения и усиления обороны вдоль границы с Камбоджей. Ранее местные СМИ сообщали, что в план модернизации также входят закупки израильских ракет Rampage для истребителей F-16, боеприпасов, систем HIMARS, гаубиц M777 и бронемашин Stryker.

По информации IWI, тайские военные обсуждают с компанией дополнительный заказ ARBEL ADS. Производитель также заявил, что еще несколько государств находятся на различных этапах закупки этой системы.

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