泰国获得以色列 ARBEL 反无人机系统——《耶路撒冷邮报》

以色列公司 Israel Weapon Industries（IWI）宣布，已向泰国国防部交付 ARBEL ADS 反无人机系统。据《耶路撒冷邮报》报道，泰国军方人员在制造商代表进行现场培训后，已将该系统集成到现有步枪中。

用于制式武器的系统

ARBEL ADS 是 IWI 历时近十年开发的火控系统。该系统旨在使用制式轻武器打击小型战术无人机。这项技术可集成至 AR-15 平台、IWI ARAD 突击步枪和 Negev 机枪。

据该公司介绍，该系统让军人无需额外装备即可使用现有武器、光学设备和弹药。根据所选射击模式，它可使用标准 5.56 毫米弹药打击最远 450 米处的目标。ARBEL 配备电子传感器和陀螺仪，其火控系统会在射手稳定瞄准目标时击发。

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泰国武器装备升级

IWI 表示，该系统可补偿战斗条件下射击时的典型误差，包括由疲劳、压力或呼吸沉重造成的误差。制造商称，ARBEL 可将击中静止和移动目标的概率提高两到三倍。该系统重约 900 克，使用电池可连续工作长达 50 小时，并符合 MIL-STD-810 军用标准。

此次交付正值泰国批准一项 1.044 亿美元的紧急国防基金，用于维修受损设备、购买新武器，并加强与柬埔寨边境沿线的防御。当地媒体此前报道称，现代化计划还包括为 F-16 战斗机采购以色列 Rampage 导弹、弹药、HIMARS 系统、M777 榴弹炮和 Stryker 装甲车辆。

据 IWI 介绍，泰国军方正与该公司讨论追加订购 ARBEL ADS。制造商还表示，另有数个国家正处于采购该系统的不同阶段。

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