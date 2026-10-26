台湾数位发展部正在推动社交平台采用人工智能生成内容的三级披露与标注制度。该倡议旨在帮助用户识别人工智能材料，并降低因深度伪造而被误导的风险，《台北时报》报道。

三级管控

数位策略司司长蔡守全表示，在过去一年中，该部与Meta、Google、Line、行业协会和专家讨论了此类内容的标注规则。

第一级要求作者在上传材料时自行说明使用了人工智能。第二级要求平台在发现使用该技术的迹象、但作者未添加相应标注时，自动标记内容。第三个要素将是让政府机构和用户能够举报未标注人工智能内容的渠道。

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对平台的要求

该部还要求标注应当醒目。具体而言，它呼吁YouTube将人工智能视频标注直接置于视频下方，而非放在需要单独打开的描述栏中。

蔡指出，如果创作者删除嵌入式标记，或平台来不及处理大量发布内容，相关材料可能无法通过前两个审核层级。在这种情况下，投诉机制应使平台能够添加标注，或对违反其规则的帖子采取措施。

如果人工智能内容被用于诈骗或侵犯他人权利，该部将与平台协调行动，包括对材料进行标注或删除。该官员评估称，Google在这一方向推进迅速，而Meta仍在进行技术调整。对于Line，在初始阶段，标注将适用于公开可访问的内容，因为该服务主要用于私人通信。

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