Tajwańskie Ministerstwo Cyfryzacji promuje w mediach społecznościowych trzystopniowy system ujawniania i oznaczania treści stworzonych przez sztuczną inteligencję. Inicjatywa ma pomóc użytkownikom rozpoznawać materiały AI i zmniejszyć ryzyko wprowadzenia w błąd przez deepfake’i, podaje Taipei Times.

Trzy poziomy kontroli

Według dyrektora Departamentu Strategii Cyfrowej, Tsai Shou-chuana, ministerstwo przez rok omawiało zasady oznaczania takich treści z Meta, Google, Line, stowarzyszeniami branżowymi i ekspertami.

Pierwszy poziom zakłada, że autorzy mają samodzielnie wskazywać na wykorzystanie AI podczas przesyłania materiału. Na drugim poziomie platformy powinny automatycznie oznaczać treści, jeśli wykryją oznaki zastosowania tej technologii, ale autor nie dodał odpowiedniego oznaczenia. Trzecim elementem mają być kanały, za pośrednictwem których organy państwowe i użytkownicy będą mogli zgłaszać nieoznaczone treści AI.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Wymogi wobec platform

Ministerstwo zabiega również o to, by oznaczenia były widoczne. W szczególności wzywa YouTube do umieszczania oznaczeń filmów AI bezpośrednio pod nagraniem, a nie w sekcji opisu, którą trzeba otwierać osobno.

Tsai zaznaczył, że materiały mogą nie przejść pierwszych dwóch poziomów weryfikacji, jeśli ich twórcy usuwają wbudowane znaczniki lub platformy nie zdążą przetworzyć dużej liczby publikacji. W takich przypadkach mechanizm skarg ma umożliwić platformom dodawanie oznaczeń lub podejmowanie działań wobec postów naruszających ich zasady.

Jeśli treści AI są wykorzystywane w oszustwach lub naruszają prawa ludzi, ministerstwo będzie koordynować działania z platformami, w tym dotyczące oznaczania lub usuwania materiałów. Według oceny urzędnika Google szybko posuwa się naprzód w tym kierunku, podczas gdy Meta nadal wprowadza korekty techniczne. W przypadku Line na początkowym etapie oznaczanie będzie dotyczyć treści dostępnych publicznie, ponieważ usługa jest wykorzystywana głównie do prywatnej komunikacji.

Czytaj nas na