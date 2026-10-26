Министерство цифровых дел Тайваня продвигает для социальных платформ трехуровневую систему раскрытия информации и маркировки контента, созданного искусственным интеллектом. Инициатива должна помочь пользователям распознавать ИИ-материалы и снизить риск введения в заблуждение посредством дипфейков, сообщает Taipei Times.

Три уровня контроля

По словам директора Департамента цифровой стратегии Цай Шоу-чуаня, в течение года министерство обсуждало правила обозначения такого контента с Meta, Google, Line, отраслевыми ассоциациями и экспертами.

Первый уровень предусматривает, что авторы должны самостоятельно указывать на использование ИИ при загрузке материала. На втором уровне платформы должны автоматически обозначать контент, если обнаружат признаки применения этой технологии, но автор не добавил соответствующую отметку. Третьим элементом должны стать каналы, через которые государственные органы и пользователи смогут сообщать о немаркированном ИИ-контенте.

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Требования к платформам

Министерство также добивается, чтобы отметки были заметными. В частности, оно призывает YouTube размещать маркировку ИИ-видео непосредственно под роликом, а не в разделе описания, который нужно открывать отдельно.

Цай отметил, что материалы могут не пройти первые два уровня проверки, если их создатели удаляют встроенные маркеры или платформы не успевают обработать большой объем публикаций. В таких случаях механизм жалоб должен дать платформам возможность добавлять отметки или принимать меры в отношении публикаций, нарушающих их правила.

Если ИИ-контент используют в мошенничестве или он нарушает права людей, министерство будет координировать действия с платформами, в том числе в отношении маркировки или удаления материалов. По оценке чиновника, Google быстро продвигается в этом направлении, тогда как Meta еще вносит технические корректировки. Для Line на начальном этапе маркировка будет касаться публично доступного контента, поскольку сервис преимущественно используется для частного общения.

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