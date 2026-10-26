SpaceX在美国得克萨斯州南部的Starbase场地，对用于星舰第15次测试飞行的Super Heavy B22助推器进行了静态点火测试。10月25日的测试中，该公司将全部33台Raptor 3发动机点火约15秒，据Space.com报道。

Super Heavy和Ship 42的准备工作

B22测试标志着火箭一级最终检查的开始。发射前，助推器将与Ship 42上级连接。Ship 42本身也必须进行发动机静态点火测试和系统最终检查。

Flight 15可能成为星舰最复杂的测试之一。SpaceX首席执行官埃隆·马斯克曾表示，在此次任务中，公司将首次尝试用发射塔的机械臂捕获Ship上级。SpaceX还计划尝试以同样的方式回收Super Heavy助推器。若两个级都能成功捕获，将是迈向完全可重复使用的星舰系统的一步。

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此前飞行的结果

9月28日进行的此前Flight 14任务首次进入轨道，并部署了26颗Starlink V3卫星。在爬升过程中，上级的一台Raptor发动机提前关闭，因此原计划10小时的任务被缩短。尽管如此，Ship仍受控再入大气层，并在发射约三小时后溅落太平洋。

星舰对NASA的阿尔忒弥斯计划也具有重要意义：该机构已向SpaceX订购经过改装的Ship版本，作为供宇航员使用的月球着陆器。该公司同时正在准备无人月球着陆演示，随后计划在2028年的阿尔忒弥斯IV任务中让宇航员重返月球。

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