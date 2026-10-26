SpaceX на площадке Starbase в Южном Техасе, США, провела статическое огневое испытание ускорителя Super Heavy B22, предназначенного для 15-го испытательного полета Starship. Во время проверки 25 октября компания запустила все 33 двигателя Raptor 3 примерно на 15 секунд, сообщает Space.com.

Подготовка Super Heavy и Ship 42

Тест B22 стал началом финальных проверок первой ступени ракеты. Перед запуском ускоритель должны соединить с верхней ступенью Ship 42. Сам Ship 42 также должен пройти статическое огневое испытание двигателей и финальные проверки систем.

Flight 15 может стать одним из самых сложных испытаний Starship. Генеральный директор SpaceX Илон Маск заявлял, что во время миссии компания впервые попробует поймать верхнюю ступень Ship механическими руками стартовой башни. SpaceX также планирует попытаться вернуть таким способом ускоритель Super Heavy. Успешный захват обеих ступеней стал бы шагом к полностью многоразовой системе Starship.

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Результаты предыдущего полета

Предыдущая миссия Flight 14, состоявшаяся 28 сентября, впервые достигла орбиты и вывела 26 спутников Starlink V3. Во время набора высоты один из двигателей Raptor верхней ступени преждевременно отключился, поэтому запланированную 10-часовую миссию сократили. Несмотря на это, Ship совершил контролируемый вход в атмосферу и приводнился в Тихом океане примерно через три часа после старта.

Starship также имеет значение для программы NASA Artemis: агентство заказало у SpaceX модифицированную версию Ship в качестве лунного посадочного модуля для астронавтов. Компания параллельно готовит беспилотную демонстрацию посадки на Луну перед запланированным возвращением астронавтов в рамках Artemis IV в 2028 году.

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