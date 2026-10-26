SpaceX przeprowadził na terenie Starbase w południowym Teksasie w USA statyczną próbę ogniową boostera Super Heavy B22, przeznaczonego do 15. lotu testowego Starshipa. Podczas testu 25 października firma uruchomiła wszystkie 33 silniki Raptor 3 na około 15 sekund, informuje Space.com.

Przygotowania Super Heavy i Ship 42

Test B22 zapoczątkował końcowe kontrole pierwszego stopnia rakiety. Przed startem booster ma zostać połączony z górnym stopniem Ship 42. Sam Ship 42 również musi przejść statyczną próbę ogniową silników oraz końcowe kontrole systemów.

Flight 15 może stać się jednym z najbardziej złożonych testów Starshipa. Dyrektor generalny SpaceX Elon Musk mówił, że podczas misji firma po raz pierwszy spróbuje schwytać górny stopień Ship za pomocą mechanicznych ramion wieży startowej. SpaceX planuje również spróbować w ten sam sposób odzyskać booster Super Heavy. Udane schwytanie obu stopni byłoby krokiem w kierunku w pełni wielokrotnego użytku systemu Starship.

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Wyniki poprzedniego lotu

Poprzednia misja Flight 14, która odbyła się 28 września, po raz pierwszy osiągnęła orbitę i wyniosła 26 satelitów Starlink V3. Podczas wznoszenia jeden z silników Raptor górnego stopnia przedwcześnie się wyłączył, dlatego planowaną 10-godzinną misję skrócono. Mimo to Ship wykonał kontrolowane wejście w atmosferę i wodował na Oceanie Spokojnym około trzech godzin po starcie.

Starship ma również znaczenie dla programu NASA Artemis: agencja zamówiła w SpaceX zmodyfikowaną wersję Ship jako księżycowy lądownik dla astronautów. Firma równolegle przygotowuje bezzałogową demonstrację lądowania na Księżycu przed planowanym powrotem astronautów w ramach Artemis IV w 2028 roku.

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