SpaceX випробувала всі 33 двигуни Super Heavy перед Flight 15 — Space.com

SpaceX на майданчику Starbase у Південному Техасі, США, провела статичне вогневе випробування прискорювача Super Heavy B22, призначеного для 15-го тестового польоту Starship. Під час перевірки 25 жовтня компанія запалила всі 33 двигуни Raptor 3 приблизно на 15 секунд, повідомляє Space.com.

Підготовка Super Heavy і Ship 42

Тест B22 став початком фінальних перевірок першого ступеня ракети. Перед запуском прискорювач мають з’єднати з верхнім ступенем Ship 42. Сам Ship 42 також повинен пройти статичне вогневе випробування двигунів і фінальні перевірки систем.

Flight 15 може стати одним із найскладніших випробувань Starship. Генеральний директор SpaceX Ілон Маск заявляв, що під час місії компанія спробує вперше зловити верхній ступінь Ship механічними руками стартової вежі. SpaceX також планує спробувати повернути таким способом прискорювач Super Heavy. Успішне захоплення обох ступенів стало б кроком до повністю багаторазової системи Starship.

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Результати попереднього польоту

Попередня місія Flight 14, що відбулася 28 вересня, уперше досягла орбіти та вивела 26 супутників Starlink V3. Під час набору висоти один із двигунів Raptor верхнього ступеня передчасно вимкнувся, тому заплановану 10-годинну місію скоротили. Попри це Ship здійснив контрольований вхід в атмосферу та приводнився в Тихому океані приблизно через три години після старту.

Starship також має значення для програми NASA Artemis: агентство замовило SpaceX модифіковану версію Ship як місячний посадковий модуль для астронавтів. Компанія паралельно готує безпілотну демонстрацію посадки на Місяць перед запланованим поверненням астронавтів у межах Artemis IV у 2028 році.

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