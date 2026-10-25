PHP基金会仅有一名全职员工——《快报论坛报》

支持最广泛使用的网页编程语言之一的 PHP Foundation 仅有一名全职员工和14名承包商，其中大多数为兼职人员。该基金会执行董事伊丽莎白·巴伦表示，《快报论坛报》报道。

来自捐款和拨款的资金

巴伦表示，PHP Foundation 董事会成员以志愿者身份工作，组织的资金来自捐款和拨款。她称，鉴于企业和政府机构对 PHP 的依赖，该项目资金严重不足。

本周，PHP 中发现了两项严重漏洞，引发了全球范围内保护网站免受黑客攻击的行动。10月21日，欧洲各地的政府网站停止运行，运营人员赶忙为两个关键安全问题安装修复程序。

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攻击尝试和开发人员的工作负担

该基金会正与外部研究人员和企业合作，包括 OpenAI，以及网络安全公司 Wiz 和 Calif，以研究漏洞并协调修复措施，其中包括周三发布的更新。尽管 Cloudflare 报告了数百万次攻击尝试，巴伦表示，基金会没有证据表明这些漏洞在披露前曾被利用，或已安装更新的网站上曾出现利用情况。

人工智能帮助研究人员发现了据巴伦称已存在约十年的问题，并提高了程序员的生产率。与此同时，它增加了 PHP 维护者的工作负担：与去年相比，提出的代码变更数量几乎翻了一番，而项目参与者数量并未翻倍。

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