Фонд PHP имеет одного штатного сотрудника — The Express Tribune

PHP Foundation, поддерживающий один из самых распространённых языков веб-программирования, имеет одного штатного сотрудника и 14 подрядчиков, большинство из которых работают неполный рабочий день. Об этом заявила исполнительный директор фонда Элизабет Баррон, сообщает The Express Tribune.

Финансирование за счёт пожертвований и грантов

По словам Баррон, члены правления PHP Foundation работают на волонтёрских началах, а финансирование организации поступает из пожертвований и грантов. Она заявила, что с учётом зависимости компаний и государственных структур от PHP проект крайне недофинансирован.

На этой неделе в PHP обнаружили две серьёзные уязвимости, что вызвало глобальные усилия по защите сайтов от хакеров. 21 октября правительственные сайты по всей Европе перестали работать, пока операторы спешно устанавливали исправления для двух критических проблем безопасности.

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Попытки атак и нагрузка на разработчиков

Фонд сотрудничает с внешними исследователями и компаниями, включая OpenAI, а также с фирмами в сфере кибербезопасности Wiz и Calif, чтобы исследовать уязвимости и координировать исправления, в том числе обновления, выпущенные в среду. Хотя Cloudflare сообщила о миллионах попыток атак, Баррон сказала, что у фонда нет доказательств эксплуатации этих уязвимостей до их раскрытия или на сайтах, где обновления уже были установлены.

Искусственный интеллект помог исследователям выявить проблемы, которые, по данным Баррон, существовали около десяти лет, и повысил производительность программистов. В то же время он увеличил нагрузку на сопровождающих PHP: количество предложенных изменений в коде почти удвоилось по сравнению с прошлым годом, тогда как число участников проекта не выросло вдвое.

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