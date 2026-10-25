天文学家在恒星系统CD-35 2722中发现了一个围绕褐矮星运行的大质量天体的迹象。如果后续观测确认其性质，它可能成为太阳系外首颗得到确认的天然卫星，ScienceDaily报道。

不寻常的系统

这个相对年轻系统的中心是一颗名为CD-35 2722的恒星，其质量约为太阳质量的一半。一颗褐矮星围绕它运行——这种天体的质量大于行星，但不足以维持恒星特有的氢热核聚变。

新发现的天体则围绕这颗褐矮星运动。其质量至少相当于木星质量，而褐矮星的质量至少是木星质量的30倍。研究人员将该天体称为系外卫星，尽管按照一些分类标准，依据其质量也可以将其归为行星。

如何发现该天体

由欧洲南方天文台学生凯文·霍伊领导的团队使用了ESO甚大望远镜上的CRIRES+仪器。研究结果发表于《自然》期刊。

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天文学家采用了径向速度法，测量褐矮星运动的微小变化。第二个天体的引力使较大的天体围绕共同质心运动，这表现为其速度的波动。研究人员表示，这些测量结果为推测存在一颗大质量卫星提供了有力依据。

仍需确认

尽管已经发现了超过6000颗系外行星，天文学家至今尚未确认在太阳系外发现卫星。2026年早些时候，另一组研究人员曾报告在HD 206893系统中发现卫星的可能迹象，但当时同样未能最终确认其存在。

科学家指出，未来的观测应有助于弄清CD-35 2722中该天体的性质。预计配备直径39米镜面的欧洲极大望远镜将能够搜寻目前仪器无法探测到的更小系外卫星。

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