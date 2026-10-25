Астрономы обнаружили в звездной системе CD-35 2722 признаки массивного объекта, который обращается вокруг коричневого карлика. Если дальнейшие наблюдения подтвердят его природу, это может быть первый подтвержденный естественный спутник за пределами Солнечной системы, сообщает ScienceDaily.

Необычная система

В центре относительно молодой системы находится звезда CD-35 2722, масса которой составляет примерно половину массы Солнца. Вокруг нее обращается коричневый карлик — объект, более массивный, чем планеты, но недостаточно массивный для поддержания термоядерного синтеза водорода, характерного для звезд.

В свою очередь вокруг этого коричневого карлика движется недавно обнаруженный объект. Его масса как минимум равна массе Юпитера, тогда как масса коричневого карлика как минимум в 30 раз больше массы Юпитера. Исследователи называют объект экзоспутником, хотя по массе его также можно было бы отнести к планетам согласно некоторым классификациям.

Как обнаружили объект

Команда под руководством Кевина Хоя, студента Европейской южной обсерватории, использовала прибор CRIRES+ на Очень Большом телескопе ESO. Результаты исследования опубликовали в журнале Nature.

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Астрономы применили метод радиальных скоростей и измеряли незначительные изменения движения коричневого карлика. Гравитация второго тела заставляет более крупный объект двигаться вокруг общего центра масс, что проявляется как колебания его скорости. По словам исследователей, измерения дают веские основания предполагать наличие массивного спутника.

Требуется подтверждение

Несмотря на открытие более 6 тысяч экзопланет, астрономы до сих пор не имели подтвержденного обнаружения спутника за пределами Солнечной системы. Ранее в 2026 году другая группа исследователей сообщала о возможных признаках спутника в системе HD 206893, однако тогда окончательно подтвердить его существование также не удалось.

Ученые отмечают, что будущие наблюдения должны помочь выяснить природу объекта в CD-35 2722. Ожидается, что Европейский чрезвычайно большой телескоп с зеркалом диаметром 39 метров позволит искать меньшие экзоспутники, недоступные для нынешних инструментов.

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