Astronomowie wykryli w układzie gwiezdnym CD-35 2722 oznaki masywnego obiektu krążącego wokół brązowego karła. Jeśli dalsze obserwacje potwierdzą jego naturę, może to być pierwszy potwierdzony naturalny satelita poza Układem Słonecznym, donosi ScienceDaily.

Niezwykły układ

W centrum stosunkowo młodego układu znajduje się gwiazda CD-35 2722, której masa wynosi około połowy masy Słońca. Krąży wokół niej brązowy karzeł — obiekt masywniejszy od planet, ale niewystarczająco masywny, aby podtrzymywać syntezę termojądrową wodoru charakterystyczną dla gwiazd.

Z kolei wokół tego brązowego karła porusza się nowo odkryty obiekt. Jego masa jest co najmniej równa masie Jowisza, podczas gdy masa brązowego karła jest co najmniej 30 razy większa od masy Jowisza. Badacze nazywają obiekt egzoksiężycem, choć ze względu na masę w niektórych klasyfikacjach można by go również zaliczyć do planet.

Jak wykryto obiekt

Zespół kierowany przez Kevina Hoya, studenta Europejskiego Obserwatorium Południowego, wykorzystał instrument CRIRES+ na Bardzo Dużym Teleskopie ESO. Wyniki badania opublikowano w czasopiśmie Nature.

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Astronomowie zastosowali metodę prędkości radialnych i mierzyli niewielkie zmiany ruchu brązowego karła. Grawitacja drugiego ciała zmusza większy obiekt do ruchu wokół wspólnego środka masy, co przejawia się jako wahania jego prędkości. Według badaczy pomiary dają mocne podstawy, by przypuszczać obecność masywnego satelity.

Potrzebne jest potwierdzenie

Mimo odkrycia ponad 6 tysięcy egzoplanet astronomowie wciąż nie mieli potwierdzonego wykrycia satelity poza Układem Słonecznym. Wcześniej, w 2026 roku, inna grupa badaczy informowała o możliwych oznakach satelity w układzie HD 206893, jednak także wówczas nie udało się ostatecznie potwierdzić jego istnienia.

Naukowcy zaznaczają, że przyszłe obserwacje powinny pomóc wyjaśnić naturę obiektu w CD-35 2722. Oczekuje się, że Europejski Ekstremalnie Wielki Teleskop z lustrem o średnicy 39 metrów umożliwi poszukiwanie mniejszych egzoksiężyców, niedostępnych dla obecnych instrumentów.

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