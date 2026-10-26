Izraelska firma Israel Weapon Industries (IWI) poinformowała o dostawie systemu przeciwdziałania bezzałogowcom ARBEL ADS dla Ministerstwa Obrony Tajlandii. Tajscy wojskowi już zintegrowali go z posiadanymi karabinami po szkoleniu przeprowadzonym na miejscu przez przedstawicieli producenta — pisze The Jerusalem Post.

System dla standardowej broni

ARBEL ADS to system kierowania ogniem, który IWI rozwijała przez niemal dziesięć lat. Jest przeznaczony do zwalczania małych dronów taktycznych przy użyciu standardowej broni strzeleckiej. Technologię można zintegrować z platformami AR-15, karabinami szturmowymi IWI ARAD oraz karabinami maszynowymi Negev.

Według firmy system umożliwia wojskowym korzystanie z posiadanej broni, optyki i amunicji bez dodatkowego wyposażenia. W zależności od wybranego trybu ognia może razić cele na dystansie do 450 metrów standardową amunicją kalibru 5,56 mm. ARBEL ma elektroniczne czujniki i żyroskopy, a jego system kierowania ogniem oddaje strzał, gdy strzelec stabilnie utrzymuje cel.

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Modernizacja uzbrojenia Tajlandii

IWI oświadczyła, że system kompensuje błędy podczas strzelania typowe dla warunków bojowych, w tym spowodowane zmęczeniem, stresem lub ciężkim oddechem. Producent twierdzi, że ARBEL może zwiększyć prawdopodobieństwo trafienia celów nieruchomych i ruchomych od dwóch do trzech razy. System waży około 900 gramów, działa na akumulatorze do 50 godzin bez przerwy i spełnia wojskowy standard MIL-STD-810.

Dostawa nastąpiła po zatwierdzeniu przez Tajlandię nadzwyczajnego funduszu obronnego w wysokości 104,4 mln dolarów na naprawę uszkodzonego sprzętu, zakup nowego uzbrojenia i wzmocnienie obrony wzdłuż granicy z Kambodżą. Lokalne media wcześniej informowały, że plan modernizacji obejmuje także zakup izraelskich pocisków Rampage dla myśliwców F-16, amunicji, systemów HIMARS, haubic M777 i pojazdów opancerzonych Stryker.

Według informacji IWI tajscy wojskowi omawiają z firmą dodatkowe zamówienie na ARBEL ADS. Producent oświadczył również, że kilka innych państw znajduje się na różnych etapach zakupu tego systemu.

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