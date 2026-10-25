古生物学家描述了一种新的化石头足类软体动物Wyoteuthis linsterorum，其遗骸发现于美国怀俄明州。两件标本来自Sundance组Redwater Shale层中一片古代内海的沉积物，年代约为1.6亿年前。

据ScienceAlert报道，这一新物种属于箭石类——一种已经灭绝的头足类软体动物目，与现代鱿鱼和章鱼有亲缘关系。箭石类拥有十条触手和一个内部锥形壳。其被称为喙的部分由方解石构成，并能很好地以化石形式保存。

异常厚的喙

研究人员指出，Wyoteuthis linsterorum的喙以异常大的厚度而著称。其前部直径达到60毫米，研究作者认为这是箭石类中已知的最大数值。保存下来的碎片使研究人员能够将喙的长度估计为160至175毫米。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

根据计算箭石类总体长度的方法，这种动物从外套膜末端到触手尖端的长度可能约为55至60厘米。与此同时，科学家警告说，较大的喙本身并不意味着动物体型更大，也不意味着其在营养金字塔中处于较高位置。

古老类群中的罕见代表

该物种以化石收藏家克利夫·林斯特命名，他发现了其中一件标本。目前，这是Wyoteuthis属唯一已知的物种。科学家推测，它在沉积物中的罕见性可能与狭窄的生态专化有关，尤其是与猎物类型或栖息环境有关。

Wyoteuthis被归入Megateuthididae科，该科包括已知最大的箭石类Megateuthis。研究作者推测，这一新物种可能是一个在中侏罗世大部分消失的谱系的幸存代表。相关描述发表于《Papers in Palaeontology》期刊。

关注我们在