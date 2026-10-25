У Вайомінгу описали новий вид юрського белемніта віком 160 млн років — ScienceAlert

Палеонтологи описали новий вид викопного головоногого молюска Wyoteuthis linsterorum, рештки якого знайшли у штаті Вайомінг у США. Два зразки походять із відкладів давнього внутрішнього моря в шарі Redwater Shale формації Sundance та мають вік близько 160 мільйонів років.

Як повідомляє ScienceAlert, новий вид належить до белемнітів — вимерлого ряду головоногих молюсків, споріднених із сучасними кальмарами та восьминогами. Белемніти мали десять щупалець і внутрішню конусоподібну черепашку. Її частина, відома як ростр, складалася з кальциту й добре зберігається у викопному вигляді.

Незвично товстий ростр

Дослідники зазначили, що ростр Wyoteuthis linsterorum вирізняється нетипово великою товщиною. Його діаметр у передній частині сягав 60 міліметрів, що, за оцінкою авторів роботи, є найбільшим відомим показником серед белемнітів. Збережені фрагменти дозволили оцінити довжину ростра у 160–175 міліметрів.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

За методами розрахунку загальної довжини белемнітів, тварина могла сягати приблизно 55–60 сантиметрів від кінця мантії до кінчиків щупалець. Водночас науковці застерігають, що великий ростр сам по собі не означає ані великих розмірів тварини, ані її високого місця в трофічній піраміді.

Рідкісний представник давньої групи

Вид назвали на честь колекціонера скам'янілостей Кліффа Лінстера, який знайшов один зі зразків. Наразі це єдиний відомий вид роду Wyoteuthis. Науковці припускають, що його рідкісність у відкладах може бути пов'язана з вузькою екологічною спеціалізацією — зокрема з типом здобичі або середовищем існування.

Wyoteuthis віднесли до родини Megateuthididae, до якої входить Megateuthis — найбільший відомий белемніт. Автори дослідження припускають, що новий вид міг бути вцілілим представником лінії, яка переважно зникла в середній юрі. Опис опубліковано в журналі Papers in Palaeontology.

Читай нас у