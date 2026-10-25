Палеонтологи описали новый вид ископаемого головоногого моллюска Wyoteuthis linsterorum, останки которого нашли в американском штате Вайоминг. Два образца происходят из отложений древнего внутреннего моря в слое Redwater Shale формации Sundance и имеют возраст около 160 миллионов лет.

Как сообщает ScienceAlert, новый вид относится к белемнитам — вымершему отряду головоногих моллюсков, родственных современным кальмарам и осьминогам. Белемниты имели десять щупалец и внутреннюю конусообразную раковину. Ее часть, известная как ростр, состояла из кальцита и хорошо сохраняется в ископаемом виде.

Необычно толстый ростр

Исследователи отметили, что ростр Wyoteuthis linsterorum отличается нетипично большой толщиной. Его диаметр в передней части достигал 60 миллиметров, что, по оценке авторов работы, является крупнейшим известным показателем среди белемнитов. Сохранившиеся фрагменты позволили оценить длину ростра в 160–175 миллиметров.

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Согласно методам расчета общей длины белемнитов, животное могло достигать примерно 55–60 сантиметров от конца мантии до кончиков щупалец. При этом ученые предостерегают, что крупный ростр сам по себе не означает ни больших размеров животного, ни его высокого положения в трофической пирамиде.

Редкий представитель древней группы

Вид назвали в честь коллекционера окаменелостей Клиффа Линстера, который нашел один из образцов. Сейчас это единственный известный вид рода Wyoteuthis. Ученые предполагают, что его редкость в отложениях может быть связана с узкой экологической специализацией — в частности, с типом добычи или средой обитания.

Wyoteuthis отнесли к семейству Megateuthididae, в которое входит Megateuthis — крупнейший известный белемнит. Авторы исследования предполагают, что новый вид мог быть уцелевшим представителем линии, которая в основном исчезла в средней юре. Описание опубликовано в журнале Papers in Palaeontology.

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