Сообщество украинской Википедии приняло новое правило, запрещающее использовать крупные языковые модели для полного написания или переписывания энциклопедических статей.

Правила разрешают использовать искусственный интеллект только в качестве вспомогательного инструмента для ограниченного перечня задач. Согласно утвержденным исключениям, ИИ можно использовать для корректуры самостоятельно написанного текста (проверки орфографии и поиска ошибок), для перевода при условии владения редактором обоими языками и тщательной проверки результата, а также для вспомогательных задач, не связанных с созданием текста, в частности для поиска авторитетных источников. Окончательную ответственность за все опубликованные материалы несет редактор.

Источник: «Судебно-юридическая газета».

Ранее стало известно, что онлайн-энциклопедия «Википедия» не планирует предоставлять искусственному интеллекту возможность самостоятельно редактировать статьи. Соучредитель платформы Джимми Уэйлз пояснил, что современные модели ИИ до сих пор подвержены так называемым «галлюцинациям», когда вымышленная информация подается как достоверный факт.

По состоянию на 14 декабря 2025 года украинская Википедия насчитывала более 1,4 млн статей. Юбилейной стала статья «Исследовательский институт космических технологий TÜBİTAK».

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