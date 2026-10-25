Исследователи Университета Юты идентифицировали гриб Lanmaoa asiatica, после употребления которого жители юго-запада Китая и региона Северная Кордильера на Филиппинах сообщали о видениях крошечных человеческих фигур. Секвенирование ДНК показало, что грибы, известные в Китае как Jian shou qing, а на Филиппинах как Sedesdem, относятся к одному виду, сообщает ScienceDaily.

ДНК подтвердила связь двух регионов

Исследование провели докторант Колин Домнауэр и миколог Брин Дентингер, связанный с Университетом Юты и Музеем естественной истории Юты. Результаты их работы опубликованы в журнале Mycologia. Учёные собрали образцы в китайской провинции Юньнань и на Филиппинах, а также изучили других представителей рода Lanmaoa из природных мест произрастания и коллекций фунгариев.

Ранее L. asiatica считали видом, распространённым только в Китае. Исследователи также планировали собрать образцы в Папуа — Новой Гвинее, где подобные сообщения о видениях фиксировались ещё в 1930-х годах, однако из-за засухи не смогли получить материал для генетического сравнения.

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Неизвестное вещество

Такие видения называют лилипутскими галлюцинациями — по аналогии с жителями Лилипутии из романа «Путешествия Гулливера». Люди описывали десятки или сотни фигур высотой примерно от 3 до 30 сантиметров, которые якобы двигались между предметами и взаимодействовали с окружающей средой. По сообщениям местных жителей, подобный эффект иногда возникал после недостаточной термической обработки грибов.

Химический и генетический анализ не выявил в L. asiatica известных психоактивных соединений, в том числе псилоцибина. Авторы предполагают, что гриб может вырабатывать ещё не идентифицированное психоактивное вещество. Следующая цель команды — выделить его и установить химическую природу, что может помочь исследовать механизмы необычных зрительных переживаний и галлюцинаций при некоторых неврологических состояниях.

В ходе анализа 53 образцов учёным также удалось определить 17 видов в роде Lanmaoa, в том числе четыре ранее неизвестных науке. В настоящее время L. asiatica является единственным видом этого рода, для которого известны психоактивные эффекты.

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