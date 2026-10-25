Исследователи Йельского университета, проанализировавшие ископаемые останки и современных животных с помощью моделей машинного обучения, пришли к выводу, что спинозавр проводил большую часть жизни погруженным в воду. О результатах работы, опубликованной в журнале Current Biology, сообщает ScienceDaily.

Спинозавр жил примерно 113–94 млн лет назад на территории современной Северной Африки. Палеонтологи давно спорят о его образе жизни: часть ученых считала, что хищник охотился под водой, другие предполагали, что он передвигался вдоль берегов и искал добычу на мелководье. Анализ команды Йеля поддерживает версию о значительно более тесной связи этого животного с водной средой.

Более 11 тысяч измерений

Авторы исследования изучили сотни современных и ископаемых образцов из Музея Пибоди Йельского университета и других коллекций. Они собрали более 11 тысяч измерений, а также использовали фотографии и компьютерную томографию. Полученные данные объединили с традиционными палеонтологическими методами, моделями машинного обучения и статистическим подходом, который в 1940-х годах военно-морские силы применяли для оценки радиолокационных сигналов.

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Модели обучали на современных животных, образ жизни которых известен. Исследователи искали связи между пропорциями скелета и приспособленностью к воде, а затем применили эти закономерности к вымершим видам. По данным команды, пропорции передних конечностей оказались особенно полезными для оценки того, имелись ли у животного плавательные структуры из мягких тканей и насколько водным был его образ жизни.

Мезозавры регулярно выходили на сушу

Другой вывод касается мезозавров — небольших морских рептилий, живших 290–274 млн лет назад на территориях современной Южной Африки и восточной части Южной Америки. Ранее их живорождение иногда рассматривали как признак полностью водного образа жизни. Однако новый анализ показал, что строение их конечностей не соответствовало постоянному пребыванию в воде.

По мнению авторов, мезозавры регулярно перемещались между водоемами и сушей. Исследование также указывает, что все морские рептилии палеозоя, жившие до появления динозавров, не утратили связь с сушей полностью и оставались земноводными. Модели команды с точностью более 90% предсказывали наличие плавательных структур из мягких тканей и высокую или полную водную адаптацию животных.

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