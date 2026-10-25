耶鲁大学研究人员借助机器学习模型分析化石遗骸和现代动物后得出结论：棘龙一生中大部分时间都沉在水中。ScienceDaily报道了这项发表于《当代生物学》期刊的研究结果。

棘龙生活在约1.13亿至9400万年前的今北非地区。古生物学家长期以来一直在争论它的生活方式：一些科学家认为这种捕食者在水下捕猎，另一些人则推测它沿着岸边活动并在浅水中寻找猎物。耶鲁团队的分析支持这样一种观点，即这种动物与水生环境的联系要密切得多。

超过1.1万项测量

研究作者考察了来自耶鲁大学皮博迪博物馆及其他收藏的数百件现代和化石标本。他们收集了超过1.1万项测量数据，并使用了照片和计算机断层扫描。研究人员将获得的数据与传统古生物学方法、机器学习模型以及一种统计方法结合起来；20世纪40年代，海军曾使用这种统计方法评估雷达信号。

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这些模型以生活方式已知的现代动物为训练对象。研究人员寻找骨骼比例与适应水环境之间的联系，随后将这些规律应用于已灭绝物种。团队表示，前肢比例对于评估动物是否具有由软组织构成的游泳结构，以及其生活方式的水生程度，尤其有用。

中龙会定期上岸

另一项结论涉及中龙——生活在约2.9亿至2.74亿年前、分布于今南非和南美洲东部地区的小型海生爬行动物。此前，它们的胎生有时被视为完全水生生活方式的标志。然而，新分析显示，其四肢结构并不符合永久生活在水中的特征。

作者认为，中龙会定期在水体与陆地之间移动。研究还表明，所有生活在恐龙出现之前的古生代海生爬行动物都没有完全失去与陆地的联系，仍保持两栖性。该团队的模型以超过90%的准确率预测了软组织游泳结构的存在，以及动物对水生生活的高度或完全适应。

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