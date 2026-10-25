Badacze z Uniwersytetu Yale, którzy przeanalizowali skamieniałe szczątki i współczesne zwierzęta za pomocą modeli uczenia maszynowego, doszli do wniosku, że spinozaur spędzał większość życia zanurzony w wodzie. O wynikach pracy opublikowanej w czasopiśmie Current Biology informuje ScienceDaily.

Spinozaur żył około 113–94 mln lat temu na terenie współczesnej Afryki Północnej. Paleontolodzy od dawna spierają się o jego tryb życia: część naukowców uważała, że drapieżnik polował pod wodą, inni przypuszczali, że poruszał się wzdłuż brzegów i szukał zdobyczy na płyciznach. Analiza zespołu z Yale wspiera wersję o znacznie ściślejszym związku tego zwierzęcia ze środowiskiem wodnym.

Ponad 11 tysięcy pomiarów

Autorzy badania przeanalizowali setki współczesnych i kopalnych okazów z Muzeum Peabody’ego Uniwersytetu Yale oraz innych kolekcji. Zebrali ponad 11 tysięcy pomiarów, a także wykorzystali fotografie i tomografię komputerową. Uzyskane dane połączono z tradycyjnymi metodami paleontologicznymi, modelami uczenia maszynowego oraz podejściem statystycznym, które w latach 40. XX wieku stosowały siły morskie do oceny sygnałów radarowych.

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Modele szkolono na współczesnych zwierzętach, których tryb życia jest znany. Badacze szukali związków między proporcjami szkieletu a przystosowaniem do wody, a następnie zastosowali te prawidłowości do wymarłych gatunków. Według zespołu proporcje kończyn przednich okazały się szczególnie przydatne do oceny, czy zwierzę miało miękkotkankowe struktury pływne i na ile wodny był jego tryb życia.

Mezozaury regularnie wychodziły na ląd

Inny wniosek dotyczy mezozaurów — niewielkich gadów morskich, które żyły 290–274 mln lat temu na terenach współczesnej Afryki Południowej i wschodniej części Ameryki Południowej. Wcześniej ich żyworodność była czasem uznawana za oznakę całkowicie wodnego trybu życia. Nowa analiza wykazała jednak, że budowa ich kończyn nie odpowiadała stałemu przebywaniu w wodzie.

Zdaniem autorów mezozaury regularnie przemieszczały się między zbiornikami wodnymi a lądem. Badanie wskazuje również, że wszystkie paleozoiczne gady morskie, które żyły przed pojawieniem się dinozaurów, nie utraciły całkowicie związku z lądem i pozostawały ziemnowodne. Modele zespołu z dokładnością ponad 90% przewidywały obecność miękkotkankowych struktur pływnych oraz wysokie lub pełne przystosowanie zwierząt do życia w wodzie.

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