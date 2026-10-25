犹他大学的研究人员鉴定出一种名为Lanmaoa asiatica的蘑菇。中国西南地区和菲律宾北科迪勒拉地区的居民报告称，食用这种蘑菇后会看见微小的人形。DNA测序显示，在中国被称为Jian shou qing、在菲律宾被称为Sedesdem的蘑菇属于同一物种，ScienceDaily报道。

DNA证实两个地区之间的联系

这项研究由博士生科林·多姆瑙尔和真菌学家布林·登廷格开展，后者与犹他大学及犹他州自然历史博物馆有关联。他们的研究成果发表在期刊《Mycologia》上。科学家在中国云南省和菲律宾采集了样本，还研究了来自自然生长地和菌类标本馆收藏的其他Lanmaoa属成员。

此前，L. asiatica被认为是仅分布于中国的物种。研究人员还计划在巴布亚新几内亚采集样本，那里早在20世纪30年代就记录到类似的幻视报告，但由于干旱，他们未能获得用于遗传比较的材料。

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未知物质

这类幻视被称为“小人国幻觉”，其名称源自小说《格列佛游记》中的小人国居民。人们描述看到数十或数百个身高约3至30厘米的人形，它们据称在物体之间移动并与周围环境互动。据当地居民报告，蘑菇加热处理不足后有时会出现类似效果。

化学和遗传分析未在L. asiatica中发现已知的精神活性化合物，包括裸盖菇素。作者推测，这种蘑菇可能产生一种尚未被鉴定的精神活性物质。该团队的下一目标是将其分离并确定其化学性质，这或有助于研究某些神经系统状况下异常视觉体验和幻觉的机制。

在对53个样本进行分析时，科学家还确定了Lanmaoa属中的17个物种，其中包括4个此前未知的物种。目前，L. asiatica是该属中唯一已知具有精神活性效果的物种。

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