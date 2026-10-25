一个国际天文学家团队在距离地球超过125亿光年的星系J0148-4214中发现了三颗活跃的超大质量黑洞。来自该天体的光到达地球大约用了125亿年，因此研究人员看到的是该星系在大爆炸后12亿年时的样子，ScienceDaily报道。

这三颗黑洞都在积极吸积其周围气体盘和其他物质中的物质。研究人员测得J0148-4214的红移为z=5.02，这一指标源于宇宙膨胀导致光被拉伸。

两颗黑洞位于中心附近

发现的黑洞中有两颗位于星系中心附近。它们之间的投影距离仅为620光年。第三个天体的位置远得多，距离星系中心约5,500光年。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

科学家通过氢发射光的特征性光谱特征确认了黑洞的存在。黑洞附近的气体以极高速度运动，在光谱中留下明显痕迹。为分离两个中心天体的信号，团队使用了光谱天体测量法：这种方法能够追踪谱线位置的细微变化，尽管望远镜无法将这些黑洞分辨为独立的光点。

不同质量与快速增长

根据研究人员的计算，三颗黑洞的质量约分别为8,000万、60万和200万个太阳质量。其中质量最大的天体并不是吸积物质最快的一个。质量约为60万个太阳质量的黑洞增长得更加迅速：其估计吸积率超过了黑洞增长基本模型所预测的上限——爱丁顿极限。

科学家估计，两颗中心黑洞可能会在未来数亿年内合并。第三颗黑洞可能是此前一次合并的残留物，被引力反冲踢离中心；也可能是一个正逐渐向星系中心移动的天体。观测使用詹姆斯·韦布空间望远镜上的NIRSpec仪器，以积分视场光谱模式进行。

关注我们在