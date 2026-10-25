Международная группа астрономов обнаружила три активные сверхмассивные черные дыры в галактике J0148-4214, расположенной более чем в 12,5 миллиарда световых лет от Земли. Свет от этого объекта шел к Земле около 12,5 миллиарда лет, поэтому исследователи видят галактику такой, какой она была через 1,2 миллиарда лет после Большого взрыва, сообщает ScienceDaily.

Все три черные дыры активно аккрецируют вещество из дисков газа и другого материала вокруг них. Исследователи определили для J0148-4214 красное смещение z=5,02 — показатель, возникающий из-за растяжения света вследствие расширения Вселенной.

Две черные дыры возле центра

Две из обнаруженных черных дыр расположены вблизи центра галактики. Их проецируемое расстояние друг от друга составляет всего 620 световых лет. Третий объект находится значительно дальше — примерно в 5 500 световых годах от галактического центра.

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Ученые установили наличие черных дыр по характерным спектральным признакам света, излучаемого водородом. Газ возле черной дыры движется с очень высокой скоростью, что оставляет заметный след в спектре. Для разделения сигналов двух центральных объектов команда использовала спектроастрометрию: этот метод позволил отслеживать незначительные изменения положения спектральных линий, хотя телескоп не различал черные дыры как отдельные точки света.

Разная масса и быстрый рост

По расчетам исследователей, массы трех черных дыр составляют примерно 80 миллионов, 600 тысяч и 2 миллиона масс Солнца. Самый массивный объект при этом не является тем, который быстрее всего накапливает вещество. Черная дыра массой около 600 тысяч Солнц растет значительно интенсивнее: ее оцененная скорость аккреции превышает предел, предусмотренный базовыми моделями роста черных дыр, — предел Эддингтона.

Две центральные черные дыры, по оценке ученых, могут слиться в течение следующих нескольких сотен миллионов лет. Третья черная дыра может быть либо остатком предыдущего слияния, который был отброшен от центра гравитационным толчком, либо объектом, постепенно движущимся к центру галактики. Наблюдения проводились с помощью прибора NIRSpec в режиме интегральной полевой спектроскопии на космическом телескопе James Webb.

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