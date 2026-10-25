Badacze z Uniwersytetu Utah zidentyfikowali grzyb Lanmaoa asiatica, po spożyciu którego mieszkańcy południowo-zachodnich Chin i regionu Kordyliery Północnej na Filipinach zgłaszali wizje maleńkich ludzkich postaci. Sekwencjonowanie DNA wykazało, że grzyby znane w Chinach jako Jian shou qing, a na Filipinach jako Sedesdem, należą do tego samego gatunku, podaje ScienceDaily.

DNA potwierdziło związek dwóch regionów

Badanie przeprowadzili doktorant Colin Domnauer oraz mikolog Bryn Dentinger, związany z Uniwersytetem Utah i Muzeum Historii Naturalnej Utah. Wyniki ich pracy opublikowano w czasopiśmie Mycologia. Naukowcy zebrali próbki w chińskiej prowincji Junnan i na Filipinach, a także zbadali innych przedstawicieli rodzaju Lanmaoa z naturalnych siedlisk i kolekcji fungariów.

Wcześniej L. asiatica uważano za gatunek występujący wyłącznie w Chinach. Badacze planowali również zebrać próbki w Papui-Nowej Gwinei, gdzie podobne doniesienia o wizjach odnotowywano już w latach 30. XX wieku, jednak z powodu suszy nie udało im się pozyskać materiału do porównania genetycznego.

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Nieznana substancja

Takie wizje nazywa się halucynacjami lilipucimi — przez analogię do mieszkańców Liliputu z powieści „Podróże Guliwera”. Ludzie opisywali dziesiątki lub setki postaci o wysokości około 3–30 centymetrów, które rzekomo poruszały się między przedmiotami i wchodziły w interakcje z otoczeniem. Według relacji miejscowych mieszkańców podobny efekt występował czasem po niewystarczającej obróbce termicznej grzybów.

Analiza chemiczna i genetyczna nie wykryła w L. asiatica znanych związków psychoaktywnych, w tym psylocybiny. Autorzy przypuszczają, że grzyb może wytwarzać niezidentyfikowaną jeszcze substancję psychoaktywną. Kolejnym celem zespołu jest jej wyizolowanie i ustalenie jej natury chemicznej, co może pomóc w badaniu mechanizmów nietypowych doświadczeń wzrokowych i halucynacji w niektórych stanach neurologicznych.

Podczas analizy 53 próbek naukowcom udało się także określić 17 gatunków w rodzaju Lanmaoa, w tym cztery wcześniej nieznane nauce. Obecnie L. asiatica jest jedynym gatunkiem tego rodzaju, dla którego znane są efekty psychoaktywne.

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