Исследователи из Европы и Японии проанализировали тысячи языков вместе с генетическими данными популяций со всего мира. Они установили, что регионы, которые длительное время оставались относительно изолированными, имели больше языковых признаков, сообщает The Hindu.

Различия между соседними языками

Авторы исследования измеряли, насколько соседние языки отличаются друг от друга. Различия касаются не только словарного запаса, но и организации языков. В качестве примеров издание приводит баскский и испанский языки, которые существенно отличаются, а также тамильский язык и каннада, имеющие много общих признаков.

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Миграции и языковое сходство

По данным издания, изоляция позволяет языкам развиваться независимо, что повышает вероятность накопления различий. В регионах, на которые влияли миграции и длительные контакты между населением, языки были более похожими. Ученые считают, что очаги языкового разнообразия могут дать представление о том, как человеческие языки становились более разнообразными до масштабных миграций и перемещений населения, изменивших значительную часть мира.

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