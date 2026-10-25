Космические силы США предоставили компании SpaceX расширенный доступ к детальным данным об объектах на низкой околоземной орбите, в частности о возможных столкновениях спутников и космического мусора. Как сообщает The Guardian, это первый случай, когда коммерческая компания получила такой уровень доступа к наиболее точной защищенной версии каталога объектов Космического командования США.

Данные для отслеживания орбиты

SpaceX и Космические силы заключили контракт, предусматривающий обмен данными. Компания получила доступ к части High Accuracy Catalog — каталога с высокоточными данными об объектах на орбите. В частности, речь идет о сообщениях Vector Covariance Messages, содержащих данные военных наземных радаров, телескопов и сенсоров.

Эти системы отслеживают траектории спутников и других объектов на низкой околоземной орбите размером примерно от 10 сантиметров. Военные используют такие данные для наблюдения за спутниками других государств, а также для предотвращения столкновений коммерческих космических аппаратов.

Представитель Космических сил заявил изданию Breaking Defense, что ведомство сотрудничает с несколькими компаниями: оно обменивает коммерческие источники данных на доступ к частям контролируемого, но несекретного каталога высокой точности, когда это полезно для правительства США.

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Преимущество для Starlink

По данным The Guardian, доступ к военной информации может усилить возможности Starlink — дочерней компании SpaceX, у которой на орбите около 11 тысяч спутников. Starlink использует собственную систему Stargaze, состоящую из камер и радаров на спутниках и способную отслеживать объекты размером примерно от полуметра.

Военные данные могут дополнить эту систему, поскольку они более точны. Взамен правительство США получит доступ к камерам и сенсорам Stargaze. При этом Vector Covariance Messages имеют статус контролируемой несекретной информации и ранее были ограничены в распространении, в том числе из-за риска раскрытия возможностей оборонных систем.

Бывший сотрудник программы Traffic Coordination System for Space Коул Донован заявил, что такой доступ может дать SpaceX преимущество над конкурентами, которые также работают с услугами координации космического движения. Другие собеседники издания выразили обеспокоенность возможной чрезмерной зависимостью правительства США от SpaceX.

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