美国太空军向SpaceX提供了对近地轨道物体详细数据的扩展访问权限，其中包括卫星与太空碎片可能发生碰撞的信息。正如《卫报》报道的那样，这是商业公司首次获得对美国太空司令部物体目录最精确受保护版本的这一访问级别。

用于轨道追踪的数据

SpaceX与太空军签订了一项 предусматривающую数据共享的合同。该公司获得了High Accuracy Catalog部分内容的访问权限，该目录包含有关轨道物体的高精度信息。具体而言，涉及Vector Covariance Messages，其中包含来自军方地面雷达、望远镜和传感器的数据。

这些系统追踪尺寸约10厘米及以上的低地球轨道卫星和其他物体的轨迹。军方使用这些数据监测其他国家的卫星，并避免商用航天器发生碰撞。

太空军的一名代表向Breaking Defense表示，该机构与多家公司合作：当这对美国政府有用时，机构以商业数据源交换对受控但非机密高精度目录部分内容的访问权限。

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对Starlink的优势

据《卫报》报道，获得军事信息可能增强Starlink的能力。Starlink是SpaceX的子公司，在轨卫星约1.1万颗。Starlink使用自己的Stargaze系统，该系统由卫星上的摄像头和雷达组成，能够追踪尺寸约半米及以上的物体。

军事数据可能补充该系统，因为其精度更高。作为交换，美国政府将获得对Stargaze摄像头和传感器的访问权限。同时，Vector Covariance Messages被列为受控非机密信息，此前其传播受到限制，部分原因是存在暴露防御系统能力的风险。

Traffic Coordination System for Space项目的前工作人员科尔·多诺万表示，这种访问权限可能使SpaceX相较于同样从事太空交通协调服务的竞争对手获得优势。该报的其他消息人士则对美国政府可能过度依赖SpaceX表示担忧。

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