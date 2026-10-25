Siły Kosmiczne USA przyznały firmie SpaceX rozszerzony dostęp do szczegółowych danych o obiektach na niskiej orbicie okołoziemskiej, w tym o możliwych kolizjach satelitów i śmieci kosmicznych. Jak donosi The Guardian, jest to pierwszy przypadek, gdy firma komercyjna otrzymała taki poziom dostępu do najdokładniejszej chronionej wersji katalogu obiektów Dowództwa Kosmicznego USA.

Dane do śledzenia orbity

SpaceX i Siły Kosmiczne zawarły umowę przewidującą wymianę danych. Firma uzyskała dostęp do części High Accuracy Catalog — katalogu z bardzo dokładnymi informacjami o obiektach na orbicie. Chodzi w szczególności o komunikaty Vector Covariance Messages, zawierające dane z wojskowych radarów naziemnych, teleskopów i czujników.

Systemy te śledzą trajektorie satelitów i innych obiektów na niskiej orbicie okołoziemskiej o rozmiarach od około 10 centymetrów. Wojsko wykorzystuje takie dane do obserwowania satelitów innych państw, a także do unikania kolizji komercyjnych statków kosmicznych.

Przedstawiciel Sił Kosmicznych powiedział Breaking Defense, że instytucja współpracuje z kilkoma firmami: wymienia komercyjne źródła danych na dostęp do części kontrolowanego, ale niejawnego katalogu wysokiej dokładności, gdy jest to użyteczne dla rządu USA.

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Przewaga dla Starlinka

Według The Guardian dostęp do informacji wojskowych może wzmocnić możliwości Starlinka — spółki zależnej SpaceX, która ma na orbicie około 11 tysięcy satelitów. Starlink wykorzystuje własny system Stargaze, składający się z kamer i radarów na satelitach, który może śledzić obiekty o rozmiarach od około pół metra.

Dane wojskowe mogą uzupełnić ten system, ponieważ są dokładniejsze. W zamian rząd USA uzyska dostęp do kamer i czujników Stargaze. Jednocześnie Vector Covariance Messages mają status kontrolowanych informacji niejawnych i wcześniej ich rozpowszechnianie było ograniczone, między innymi z powodu ryzyka ujawnienia możliwości systemów obronnych.

Były pracownik programu Traffic Coordination System for Space Cole Donovan stwierdził, że taki dostęp może dać SpaceX przewagę nad konkurentami, którzy również pracują z usługami koordynacji ruchu kosmicznego. Inni rozmówcy publikacji wyrazili obawy dotyczące możliwej nadmiernej zależności rządu USA od SpaceX.

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