Військові США надали SpaceX доступ до чутливих даних — The Guardian

Космічні сили США надали компанії SpaceX розширений доступ до детальних даних про об’єкти на навколоземній орбіті, зокрема про можливі зіткнення супутників і космічного сміття. Як повідомляє The Guardian, це перший випадок, коли комерційна компанія отримала такий рівень доступу до найточнішої захищеної версії каталогу об’єктів Космічного командування США.

Дані для відстеження орбіти

SpaceX і Космічні сили уклали контракт, який передбачає обмін даними. Компанія отримала доступ до частини High Accuracy Catalog — каталогу з високоточною інформацією про об’єкти на орбіті. Зокрема, йдеться про повідомлення Vector Covariance Messages, що містять дані військових наземних радарів, телескопів і сенсорів.

Ці системи відстежують траєкторії супутників та інших об’єктів на низькій навколоземній орбіті розміром приблизно від 10 сантиметрів. Військові застосовують такі дані для спостереження за супутниками інших держав, а також для уникнення зіткнень комерційних космічних апаратів.

Представник Космічних сил заявив виданню Breaking Defense, що відомство співпрацює з кількома компаніями: воно обмінює комерційні джерела даних на доступ до частин контрольованого, але несекретного каталогу високої точності, коли це є корисним для уряду США.

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Перевага для Starlink

За даними The Guardian, доступ до військової інформації може посилити можливості Starlink — дочірньої компанії SpaceX, яка має близько 11 тисяч супутників на орбіті. Starlink використовує власну систему Stargaze, що складається з камер і радарів на супутниках та здатна відстежувати об’єкти приблизно від пів метра завбільшки.

Військові дані можуть доповнити цю систему, оскільки є точнішими. Натомість уряд США отримає доступ до камер і сенсорів Stargaze. Водночас Vector Covariance Messages мають статус контрольованої несекретної інформації та раніше були обмежені в поширенні, зокрема через ризик розкриття можливостей оборонних систем.

Колишній працівник програми Traffic Coordination System for Space Коул Донован заявив, що такий доступ може надати SpaceX перевагу над конкурентами, які також працюють із послугами координації космічного руху. Інші співрозмовники видання висловили занепокоєння з приводу можливої надмірної залежності уряду США від SpaceX.

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